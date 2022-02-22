İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2022 Salı / 21 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Başkan Erdoğan'ın son hamlesi panikletti! Fransız vekil: Neden sessizsiniz?
Dünya

Başkan Erdoğan'ın son hamlesi panikletti! Fransız vekil: Neden sessizsiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti, Avrupa Parlamentosu'nun Fransız vekili Dominique Bilde'yi rahatsız etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik ve askeri varlığını güçlendirdiğini vurgulayan Bilde, Fransa ve Avrupa Birliği'ne 'Neden yeteri kadar tepki göstermiyorsunuz?' diye sordu.

22 Şubat 2022 Salı 09:41 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 09:58
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu kapsayan üç günlük ziyaretleri kapsamında Afrika'da. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar var.

'BASKI YAPIN' ÇAĞRISI

O isimlerden biri Avrupa Parlamentosu'nun Fransız vekili Dominique Bilde. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bilde, ülkesine ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye karşı sessiz kaldıkları için tepki gösterdi.

Bilde, Fransa ve AB'nin Mali'deki Rus varlığını takıntı haline getirdiğini ancak Türkiye'nin artan etkisine benzer bir tepki vermediğini söyleyerek rahatsızlığını dile getirdi.

TÜRKİYE VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Fransız vekil, "AB ve Fransa, Mali'deki Rusya ve Wagner'in paralı askerlerine takıntılıyken, Erdoğan Afrika'daki ekonomik ve güvenlik varlığını gizlice güçlendiriyor. Bu çifte standart neden?" sözlerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Dominique Bilde
  • Fransa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.