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Dünya

Başkan Erdoğan'ın zaferi Saraybosna'da coşkuyla kutlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanması Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da coşkuyla kutlandı.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 00:00 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın zaferi Saraybosna'da coşkuyla kutlandı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanması birçok ülkede coşkuyla kutlandı. Yurt dışında birçok ülkede olduğu gibi Bosna Hersek'te de yakından takip edilen seçim sonucunun ardından Başkan Erdoğan'ın zaferi başkent Saraybosna'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türk vatandaşlarıyla birlikte çok sayıda Türkiye sevdalısı Bosna Hersekli, seçim sonuçlarını kutlamak için araçlarıyla konvoy oluşturdu. Onlarca araçtan oluşan konvoy, Türkiye ve Erdoğan lehine atılan sloganlarla tarihi Başçarşı'nın yer aldığı kent merkezine hareket etti. Türkiye ve Bosna Hersek bayrakları taşıyan konvoya çevredeki Saraybosna sakinleri de sevgi gösterisinde bulundu.

Bosna Hersek, cumhurbaşkanlığı seçiminin her iki turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı önde tamamladığı ülkeler arasında yer aldı.

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