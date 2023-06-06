Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası Japonya'dan mesaj: Daha da güçlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için Türkiye'ye gelen Yamada, Japonya ve Türkiye ilişkileri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yamada, Türkiye'ye yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek "Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı gibi önemli bir yılda, halkın çoğunluğunun desteklediği Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçilmesini içten tebrik ederim." diye konuştu.

Türkiye'deki seçimlerin ardından yeni döneme ilişkin beklentilerine değinen Yamada, "İki ülke arasında dostluk ilişkisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle güçleneceğini biliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Japon Bakan Yamada, gelecek yıl Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümünün kutlanacağına işaret ederek "Kayda değer yıl dönümleriyle beraber iki ülke arasında ilişkiyi daha da güçlendirmeye niyetliyim." ifadelerini kullandı.

- TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN JAPON FİRMALARIN SAYISI 250'Yİ AŞTI

Türk halkının Japonya'ya olan sevgisinin öteden beri bilindiğini söyleyen Yamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin simgesi haline gelen Ertuğrul Fırkateyni faciasında, çok sayıda Japon'un, fırkateyndeki Osmanlı subaylarını ve mürettebattaki diğer görevlileri kurtarmak için büyük çaba harcadığını hatırlattı.

Yamada, bunun yanı sıra İran-Irak Savaşı sırasında, İran'ın başkenti Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarının Türk Hava Yollarına ait bir uçakla tahliye edildiğini anlattı. Bunların Japon halkı tarafından unutulmadığını vurguladı.

Japonya'da 2011'de meydana gelen depremde, Türkiye'nin acil kurtarma ekibini ivedilikle görevlendirdiğini ve bu timin, yabancı ekipler arasında en uzun süre kalan arama kurtarma ekiplerinden biri olduğunu belirten Yamada, "Türkiye'de deprem meydana gelince biz de aktif olarak destek oluyoruz. 'Dost, kara günde belli olur' atasözümüze yakışır bir şekilde, karşılıklı yardımlaşma yoluyla dostluk ilişkilerimizi güçlendirdik." dedi.

Yamada, 2013'te, stratejik ortaklık ilişkisine yükseltilen ikili ilişkilerin ekonomi, kültür ve eğitim gibi çeşitli alanlarda da canlandırılmasından memnuniyet duyduğunu aktararak Türkiye'de faaliyet gösteren Japon şirketi sayısının 250'yi aştığına dikkati çekti.

İstanbul'da kurulan Türk-Japon Bilim Teknoloji Üniversitesinin açılış sürecindeki her türlü çalışma hakkında bilgilendirildiğini söyleyen Yamada Kenji, bu şekilde çeşitli alanlardaki karşılıklı temasların daha da artmasını beklediğini söyledi.

- "TÜRK HALKIYLA DEPREM TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ"

Öte yandan "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesini ziyaret ettiğini hatırlatan Yamada, burada hayatını kaybedenler için Türk milletine tekrar başsağlığı diledi.

Yamada, Japonya'da (1995-2011) meydana gelen iki büyük depremde de çok sayıda can kaybı yaşandığına işaret ederek "Japonya şu ana kadar deprem başta olmak üzere çok sayıda afeti yendi, Türk halkıyla benzer tecrübeleri paylaşıyoruz. Şubat ayında meydana gelen büyük depremlerin ardından hızla uluslararası acil kurtarmamız, sağlık ekibimiz ve uzman ekibi görevlendirdik ve yeniden yapılanma çalışmalarına katkıda bulunmaya çalıştık." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ı ziyareti sırasında depremzedelerle tanışma imkanı bulduğunu söyleyen Yamada, bölgede yeniden yapılandırma çalışmalarına destek olacaklarını kaydetti.