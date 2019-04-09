Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi Rus medyasında geniş yer buldu

Rus basını, dün Moskova'da yapılan Erdoğan-Putin görüşmesini yazdı.

Rus haber ajansı RIA Novosti, "Türkiye, S-400'den vazgeçme niyetinde değil" başlığıyla verdiği haberde, "Erdoğan, hiç kimsenin devletin egemenlik hakkına tevessül etmesine izin vermeyeceğini ve S-400 konusunda geri dönüşün olmadığını vurguladı." ifadelerini kullandı.

İzvestiya gazetesinin haberinde, Putin'in Erdoğan ile kapsamlı görüşmelerde bulunduğu belirtilerek iki liderin yatırım fonu oluşturulmasında anlaştığına işaret edildi.

Rossiyskaya Gazeta, iki liderin, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesiyle ilgili açıklamalarına dikkati çekerek "Putin ve Erdoğan, ikili ticaret ve yatırım konuları üzerinde durdu, iş adamlarının işlerini kolaylaştırma sözünü verdi." diye yazdı.

Rus haber ajansı TASS, "Putin ve Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme konusunda anlaştı" ifadelerini manşete taşıyarak görüşmede S-400 anlaşmasının hayata geçirilmesinin ele alındığını kaydetti.