star.com.tr 1 Kasım 2021 Pazartesi 11:45 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 11:47

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankete göre, seçildikten sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde en hızlı destek kaybeden ABD başkanı unvanını aldı. Gallup anketine göre, Başkanın Beyaz Saray'daki ilk üç ayında %56 olan ortalama 'onay' notu, dokuz ayda yüzde 11,3 düştü.



Yakın tarihli bir ABC/Ipsos anketi, başkanın genel onayının yalnızca %45 olduğunu ve katılımcıların %49'unun Başkanın icraatlarını onaylamadığını söyledi.



Son anket daha büyük hayal kırıklığı

Başkan rahatsız! Biden istikrarlı bir şekilde düşüyor Pazar günü yayınlanan yeni bir ankete göre, Biden'ın politikalarına 'onay' giderek düşüyor. ABD'de 1000 yetişkin arasında gerçekleştirilen NBC News anketi, Biden için hayal kırıklığına neden olan anketlere eklendi.

NBC tarafından yürütülenler de dahil olmak üzere çoğu ankette Başkan'ın icraatlarına kamuoyu onayı, Nisan'da %53, Ağustos'ta %49 ve son ankette %42 ile istikrarlı bir şekilde düşüş gösterdi.

Ankete katılan 10 kişiden yedisi, ülkenin Biden yönetimi altında da yanlış yöne gittiğine inandıklarını söyledi. Parti bazında bakıldığında, Cumhuriyetçilerin %93'ü ülkenin yanlış yöne gittiğini söylerken, Bağımsızların %70'i aynı fikirde. Biden'ın anketi Demokratlar arasında tipik olarak çok daha iyi olsa da, destekçilerinin %48'i bile işlerin doğru yönde gitmediğini söylüyor.

Anket verilerine göre, katılımcıların yalnızca %22'si ülkenin gerçekten doğru yönde ilerlediğine inanıyor.

Katılımcılar, 2022 ara seçimlerden sonra hangi siyasi partinin Kongreyi kontrol etmesi gerektiği konusunda daha fazla bölünmüş durumda. Ankete katılanların yarısından fazlası ABD'nin en iyi yıllarının çoktan geride kaldığına inanıyor.

Eleştirmenlerin birçoğu NBC anketini, 'Demokratlar için şimdiye kadarki en kötü anketlerden biri' olarak işaret etti.