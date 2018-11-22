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‘Başkan’a para yığ, cinayetten kurtul’

Amerikan medyası, Suudi Arabistan’ı Kaşıkçı cinayetine ilişkin rolü nedeniyle cezalandırmayacağını duyuran Donald Trump’ın Ortadoğu politikasını eleştirerek, ‘ABD Başkanı’nın para karşılığı suç işleyen Riyad’ı akladığını’ yazdı.

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Kaşıkçı cinayetinin ardından ‘Önce Amerika’ politikası gereği Riyad’a yaptırım uygulamayacağını ve ilişkilerini sürdüreceğini açıklayan Donald Trump’a ABD’de öfke dinmiyor. Amerikan medyası, ülkeyi küçük düşüren Başkan Trump’ın Ortadoğu politikasını yerden yere vurdu. Kaşıkçı’nın yazar olarak görev yaptığı Washington Post gazetesinde yer alan bir analizde, Trump’ın Arabistan’ı akladığı belirtilerek, “Dünyadaki tiranlara açık ve tehlikeli bir mesaj gönderildi: ABD Başkanı’nın önüne yeterince para yığ, bir cinayet yanına kar kalabilir” denildi.  

‘DIŞ POLİTİKASI APTALCA’ 

 Başkan’ın Ortadoğu politikasının eleştirildiği Wall Street Journal’da yayımlana başyazıda, “Trump’a göre, ABD’nin Ortadoğu’daki çıkarları, silah satışı, petrol ve İran olarak indirgenebilir. Bu aptalca” ifadeleri kullanılırken, Thomas Friedman ise New York Times’taki köşesinde Suudilerin vahşi Kaşıkçı cinayetine zemin hazırlayanın Washington’ın petrol bağımlılığı olduğunu kaydetti ve “Suudi Veliaht için Noel bu yıl erken geldi. Hediyesi de Kaşıkçı cinayetindeki rolü nedeniyle hapisten kurtulmak” dedi.

FRANSA'DAN 18 SUUDİ'YE YAPTIRIM

Fransa, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı 18 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan hükümetinden detaylı, şeffaf ve kapsamlı bir cevap beklediklerini vurguladı.

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