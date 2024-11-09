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Dünya

Başkanlar Beyaz Saray'da görüşecek! Trump, Biden'ın teklifini kabul etti

ABD Başkanı Joe Biden ile yeni başkan Donald Trump'ın, 13 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya geleceği duyuruldu.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 23:40 - Güncelleme:
Başkanlar Beyaz Saray'da görüşecek! Trump, Biden'ın teklifini kabul etti
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın daveti üzerine Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım'da 11.00'de Oval Ofis'te bir araya gelecekler." dedi.

Sözcü Jean-Pierre, toplantıya ilişkin daha fazla detayın ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

ABD'de giden başkan ile gelen başkan arasında bu tür görüşmeler geleneksel olarak yapılıyor. Bu, kısmen Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçıl bir şekilde devrinin başlangıcına işaret ediyor.

Ancak Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerden sonra o dönem seçimleri kazanan Biden ile böyle bir görüşme gerçekleştirmemişti.

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