Başkanlık yarışından çekilip ağır ithamlarda bulundu: ''İstanbul Anlaşması''nı Biden engelledi

ABD'de başkanlık yarışından çekilen ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a destek vereceğini duyuran Robert F. Kennedy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ı Ukrayna politikaları üstünden eleştirdi. Kennedy, 2022'de Ukrayna ile Rusya arasında imzalanması muhtemel olan 'İstanbul Anlaşmasını' Biden'in engellediğini öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'nin 'kışkırttığını' savunan Kennedy, Batı'nın Ukrayna'yı kullandığını söyledi.



"NÜKLEER FÜZELER KOYDUK"

Kenndy, Trump'ın Rusya-Ukrayna politikalarını desteklediğini belirterek, "Ukrayna savaşının kamuoyuna açıklanan amaçlarının ABD ulusal çıkarlarıyla hiçbir ilgisi yok. Putin'in Ukrayna'yı işgalini mazur göstermiyorum, başka seçenekleri vardı. Ancak Amerikan medyası, bizim iki nükleer silah anlaşmasından tek taraflı olarak çekildiğimizi ve Romanya'ya nükleer füze sistemleri koyduğumuzu Amerikan halkına pek anlatmıyor" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞI BİTİRMEYE KARARLI"

Ukrayna savaşının başlangıcını işaret eden Kennedy sözlerine şöyle devam etti: "Ukrayna'daki savaşın 2014'te başladı. O dönemde ABD, Ukrayna'da demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirerek batıya yakın bir ismi iktidara getirdi. ABD'nin özellikle Ukrayna savaşı gibi 'sonsuz savaşlara' girmesine şiddetle karşıyım. Trump bu savaşı bitirmeye kararlı. Trump göreve gelir gelmez savaşı bitirmek için Putin ile müzakereleri yeniden başlatacağını söylüyor, sadece bu bile onun kampanyasına destek vermemi meşrulaştırmaya yeter."

"O ANLAŞMA BARIŞ GETİREBİLİRDİ"

Ukrayna savaşındaki politikası nedeniyle Biden yönetimine yüklenen Robert F. Kennedy "Nisan 2022'de Biden, İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson'ı, Zelenskiy'yi Rusya ile zaten imzalamış olduğu bir barış anlaşmasını yırtıp atmaya zorlamak için Ukrayna'ya göndermişti. O anlaşma bölgeye barış getirebilirdi. Başkan Biden aslında o hamleyle amacını ifade etti ve savaşın amacı Rusya'da rejim değişikliğidir" dedi.

"UKRAYNA'YA YARDIM DURDURULMALI"

Kennedy, Rusya-Ukrayna savaşına harcanan paranın ABD'de okullarda 'sağlıksız ürünlerle beslenen' çocuklara daha sağlıklı gıda ürünlerinin temin edilmesi için harcanması gerektiğini ifade etti. Ukrayna'ya askeri yardımın durulması gerektiğini belirten Kennedy, Biden yönetiminin aksine ülkenin yeniden 'Önce Amerika' mottosuyla ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

ANLAŞMA ZEMİNİ HAZIRDI

Türkiye'nin öncülüğünde Mart 2022'de İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için müzakerelere başlanmıştı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla başlayan ve iki gün süren müzakere görüşmelerinde taraflar birçok önemli konuda birçok öneli konuda anlaşmaya varılmıştı.