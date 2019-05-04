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Başkent Cezayir'de ve farklı illerde halk yine sokaklara döküldü

Cezayir'de yüz binler eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimini temsil eden tüm isimlerin bulundukları pozisyonlardan ayrılması talebiyle sokaklara döküldü.

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Başkent Cezayir'de ve diğer kentlerde cuma namazının ardından yüz binlerce kişi yaklaşık 2 aydır olduğu gibi bugün de "Hepiniz gidin" sloganlarıyla sokağa çıktı.
 
Cezayir kentindeki sembolik Merkez Posta Binası önünde toplanan Cezayirliler, Buteflika rejimini temsil eden kişilerin görevlerinden ayrılmalarını ve yargılanmalarını talep ederek, geçiş döneminin söz konusu kişilerin denetiminde olmasına karşı çıktı. Başkentte taşınan pankartlar arasında "Çeteler gidene kadar durmayacağız", "Sizi soğuk kanlılıkla bastıracağız", "Egemenliğin kaynağı halktır" ifadeleri dikkati çekti.
 
Eylemlerin ramazanda da süreceği ve orduya yönelik, halkın Buteflika rejimini temsil eden isimlerin gitmesi taleplerini gerçekleştirme çağrısı da pankartlarda yerini aldı. Cezayir'de muhalifler ve eylemciler seçim hazırlıklarının sürdüğü şu dönemde Buteflika rejimini temsil eden isimlerin geçiş sürecinde yer almasına karşı çıkıyor.
 
BUTEFLİKA GİTTİ PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR
 
Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, devam eden protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti. Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi, Cumhurbaşkanı'ndan ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyor. Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra, "Güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep geniş katılımlı kitlesel gösterilerde öne çıkmıştı.

HDP´li vekile tokat gibi sözler: Siz farklı ülkede mi yaşıyorsunuz?

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