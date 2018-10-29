Tunus'un başkentinde patlama meydana geldi
Tunus'un başkentinde canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. En az 10 kişi yaralandı.
- İHA
Tunus Devlet Radyosu, Tunus'un başkenti Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde bulunan tiyatro binası önünde intihar saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Görgü tanıkları intihar bombacısının kadın olduğunu, saldırganın polisleri hedef aldığını ifade etti. Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği, polisin caddeyi güvenlik kordonuna aldığı kaydedildi.
Saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.