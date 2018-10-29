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Tunus'un başkentinde patlama meydana geldi

Tunus'un başkentinde canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. En az 10 kişi yaralandı.

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Tunus Devlet Radyosu, Tunus'un başkenti Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde bulunan tiyatro binası önünde intihar saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Görgü tanıkları intihar bombacısının kadın olduğunu, saldırganın polisleri hedef aldığını ifade etti. Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği, polisin caddeyi güvenlik kordonuna aldığı kaydedildi.

Saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi.  

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