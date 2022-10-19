Başları belada! Et yiyen bakteriler şehri istila etti: Sayıları gittikçe artıyor

ABD'de geçen ay Ian Kasırgası tarafından tahrip edilen Florida eyaletinde yerel sağlık yetkilileri, bölge halkının artık et yiyen bakteri hastalıkları (Vibrio vulnificus) ve ölüm vakalarındaki artış ile mücadele etmek zorunda olduklarını açıkladı.



6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lee County Sağlık Bakanlığı sözcüsü Tammy Soliz, "DOH-Lee, Ian Kasırgası'nın ardından sel sularına ve durgun sulara maruz kalmanın bir sonucu olarak Vibrio vulnificus enfeksiyon vakalarında anormal bir artış gözlemliyor. 29 Eylül 2022'den bu yana, DOH-Lee'ye Ian Kasırgası ile ilişkili 26 et yiyen bakteri (Vibrio vulnificus) vakası bildirildi. 26 vakanın hepsinde, fırtına dalgasının evlerine girmesi veya fırtına sonrası temizlik sırasında meydana gelen Ian Kasırgası sel sularına maruz kalma ile yara enfeksiyonları vardı. Lee County sakinleri arasında altı ölüm oldu" dedi.

65 VİBRİO VULNİFİCUS VAKASI BİLDİRİLDİ

Geçen Cuma itibariyle bu yıl 65 Vibrio vulnificus vakası bildirildi. Florida Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Sunshine Eyaletinde bu yıl Vibrio vulnificus enfeksiyonundan en az 11 kişi öldü.

BULAŞMASININ İKİ YOLU VAR

Bununla birlikte, Vibrio vulnificus genel olarak ılık ve acı suda bulunuyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, genellikle bir insanın vücuduna çiğ veya az pişmiş istiridye ve kabuklu deniz ürünleri yediklerinde giriyor. Bakteriler ayrıca açık bir yaranın ılık deniz suyuna maruz kalması durumunda cildi enfekte edebiliyor.

Star Gazetesi