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'Başörtüsü yasağı 'Senegal laik bir devlettir' ilkesiyle bağdaşmıyor'

Senegal Eğitim Bakanı Mamadou Talla, Katolik Fransız okulu Sainte Jeanne d’Arc Enstitüsü'nün (ISJA) eğitim yılının ilk gününde başörtülü öğrencileri okula almamasının laiklik ilkesiyle bağdaşmadığını belirtti

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Bakan Talla, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda sosyokültürel nitelikteki ayrımcı davranışların bazı okullarda belirgin hale geldiğini vurgulayarak, "Bu tutum anayasanın ilk maddesinde yer alan 'Senegal Cumhuriyeti laik, demokratik ve sosyal bir devlettir.' durumuyla bağdaşmıyor." ifadesini kullandı.

Devletin, köken, ırk, cinsiyet, din gözetmeksizin tüm vatandaşları yasalar önünde eşit kabul ettiğine dikkati çeken Talla, tüm inançlara saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Talla, anayasanın 4'üncü maddesi kapsamında, ülkede ulusal ve laik eğitimin bütün tabakalarından vatandaşların din ve vicdan özgürlüğünün garanti altına alındığını anımsattı.

Hiçbir kamu veya özel kurumun bu prensipten vazgeçmesinin mümkün olmadığının altını çizen Talla, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Akademi Müfettişleri, yürürlükte olan yasa ve düzenlemelerin sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlayarak söz konusu durumu sonlandıracak gerekli adımları atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

OKUL YÖNETİCİLERİ BAKANLIĞA ÇAĞRILMIŞTI

Eğitim Bakanı Talla, dün okulun yöneticilerini bakanlığa çağırarak ISJA’nın görevlilerinden başörtülü öğrencileri okula almama eylemini açıklamaları için 48 saat süre vermişti.

Öte yandan birçok Müslüman veli, yasağı protesto ederek okul yönetimine karşı Senegal anayasasına aykırı hareket edildiği gerekçesiyle dava açacaklarını duyurmuştu.

SENEGAL'DEKİ FRANSIZ KURUMLARININ İSLAM RAHATSIZLIĞI

Geçen ay Dakar’da Fransa merkezli Avrupa İşletme Enstitüsü de (IEA), okul binası sınırlarında namaz kılınmasını yasaklamıştı.

Diğer yandan Fransız menşeli bir eczane, iki eczacıyı iş saatlerinde namaz kıldıkları gerekçesiyle kovmuş ve büyük tepki toplamıştı.

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