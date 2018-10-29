Basra Körfezi'nde, iki İran botu ABD gemisini taciz etti

CNN televizyonunun iki Amerikalı savunma yetkilisine dayanarak verdiği haberde, iki İran saldırı botunun Basra Körfezi´nde devriye görevi yapan 'USS Esex' gemisine 274 metre yaklaştığı belirtildi. CNN, olayın olduğu sırada General Votel´in rutin uçuş operasyonlarını gözlemlediği aktardı.

Askeri yetkili yaptığı açıklamada, İran botlarının herhangi bir düşmanca niyet taşımadıkları gerekçesiyle yaklaşımlarının güvenli ve profesyonel bir şekilde idare edildiğini kaydetti.

Yetkililerden biri, iki İran botundan birinin 'USS Essex' gemisini yaklaşık 274 metre uzaklıktan izlediğini ve gemiye paralel olarak hareket ettiğini de ekledi.

Ocak 2016´da İran, kendi karasularına giren iki küçük ABD devriye botunun mürettebatını rehin almış, 10 denizci 24 saat sonra serbest bırakılmıştı.

Aynı yılın temmuz ayında da 5 İran gemisi Basra Körfezi´nde yine General Votel´in içinde bulunduğu ABD gemisine yaklaşmıştı.