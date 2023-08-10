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Dünya

Basra Körfezi'nde, LPG tankerinde yangın çıktı

İran'ın Basra Körfezi'ne komşu Buşehr eyaletinin Aseluye kenti açıklarında Panama bandıralı White Pearl isimli tankerde yangın çıktı.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 22:22 - Güncelleme:
Basra Körfezi'nde, LPG tankerinde yangın çıktı
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İran televizyonunun haberine göre Aseluye Limanı Müdürü İmran Muradpur, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Muradpur, 40 bin ton yük taşıyan Panama bandıralı LPG tankerinin motor bölümünün saat 15.30 civarında alev aldığını kaydetti.

Gemi kaptanının liman yönetiminden talebi üzerine itfaiye ve cankurtaran ekiplerinin geminin bulunduğu bölgeye gönderildiğini aktaran Muradpur, geminin 22 mürettebatının kurtarıldığını belirtti.

Muradpur, yangının geminin başka bölümlerine sıçramış olduğunu dile getirerek, yardım ekiplerinin söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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