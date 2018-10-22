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Basra’da doğalgaz boru hattı patladı

Irak’ın petrol zengini Basra kentinde bu sabah yıldırım düşmesiyle doğalgaz boru hattında büyük bir yangın çıktı.

  • İHA
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Dünden beri Irak’ı etkisi altına alan şimşekli fırtına bu sabah erken saatlerde Basra’da büyük bir felakete neden oldu. Görgü tanıklarına göre kentin batısındaki Zübeyir yolu üzerinde bulunan doğalgaz boru hattına isabet eden yıldırımın büyük bir patlama ve ardında büyük bir yangına neden oldu.
 
Yükselen alevin kentin her yerden görüldüğü yangın ve patlama Basralılarda paniğe neden oldu. Şans eseri hiç kimsenin ölmediği ve yaralanmadığı yangın daha sonra bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol edildiği açıklandı.
 

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