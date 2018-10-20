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Basra'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 114 bine yükseldi

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra vilayetinde kirli içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 114 bine yükseldi.

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Irak meclisi bünyesindeki İnsan Hakları Komisyonunun Basra Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, vilayette içme suyunda görülen kirlenmeden dolayı zehirlenen vatandaşların sayısının 114 bine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yaz aylarından bu yana devam eden sorunu çözüme kavuşturmaları için merkezi hükümet ve yerel idareye çağrıda bulunuldu.

Komisyon son olarak 22 Eylül'de Basra'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısını 80 bin olarak açıklamıştı.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütünün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'da 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda.

Basra, içme suyunu Dicle ve Fırat Nehirlerinin birleştiği Şattülarap'tan temin ediyor. Son dönemlerde suda artan tuz oranı ve çevre kirliliğiyle bunu arıtacak yeterli tesisin olmaması nedeniyle zehirlenme vakalarında artış yaşandı.

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