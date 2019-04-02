Basra'nın bağımsız idari bölgeye dönüştürülmesi talebi

Basra İl Meclisi'nde yapılan olağanüstü oturumun ardından basın açıklaması yapan Basra İl Meclis Başkanı Cevad el-Bezuni, 20 üyenin, vilayetin bağımsız idari bölgeye dönüşmesi talebi lehine imza verdiğini belirtti.

Bezuni, söz konusu talep için 12 imzanın yeterli olduğunu, ancak oturumda mutlak çoğunluk için gerekenin üzerinde bir sayıya ulaşıldığını söyledi.

Meclisin, kararı takip etmesi, bölgenin vizyonuyla uyumlu çabaları desteklemesi ve gösteriler düzenlemesi için bir komite oluşturduğunu aktaran Bezuni, tüm bunların, Basra'nın anayasaya göre merkezi hükümetten idari ve mali haklarını alması için yapıldığını kaydetti.

Ülkedeki bölgelerin oluşturulması kanunu, bir vilayetin bağımsız idari bölge olabilmesi için söz konusu vilayetteki seçmenlerin yüzde 2'sinin imzasını taşıyan talebin, Yüksek Seçim Komiserliğine götürülmesini öngörüyor.

Yüksek Seçim Komiserliğinin, talebi inceleyip, yasallığını onaylamasının ardından referandum yapılması ve vilayetin bağımsız idari bölge olabilmesi için oyların çoğunluğunun (50 1) alınması gerekiyor.

Yüksek Seçim Komiserliği, 2015 yılında, Basra'nın bağımsız bölgeye dönüştürülmesi konusunda bir kamuoyu yoklaması yapmış ve bölgelerin oluşturulması kanunu, öngörülen yüzde 2'nin üzerinde destek görmüştü. Ancak Nuri el-Maliki hükümeti, Basra'nın bağımsız bölgeye dönüştürülmesini kabul etmemişti.