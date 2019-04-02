12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,534
  • 6,2227
  • 228.75
  • 94.101
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Basra'nın bağımsız idari bölgeye dönüştürülmesi talebi

Irak'ta petrol zengini Basra vilayetinin, merkezi yönetimden bağımsız idari bölgeye dönüştürülmesi yönünde talepte bulunulması kararı alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Basra İl Meclisi'nde yapılan olağanüstü oturumun ardından basın açıklaması yapan Basra İl Meclis Başkanı Cevad el-Bezuni, 20 üyenin, vilayetin bağımsız idari bölgeye dönüşmesi talebi lehine imza verdiğini belirtti.

Bezuni, söz konusu talep için 12 imzanın yeterli olduğunu, ancak oturumda mutlak çoğunluk için gerekenin üzerinde bir sayıya ulaşıldığını söyledi.

Meclisin, kararı takip etmesi, bölgenin vizyonuyla uyumlu çabaları desteklemesi ve gösteriler düzenlemesi için bir komite oluşturduğunu aktaran Bezuni, tüm bunların, Basra'nın anayasaya göre merkezi hükümetten idari ve mali haklarını alması için yapıldığını kaydetti.

Ülkedeki bölgelerin oluşturulması kanunu, bir vilayetin bağımsız idari bölge olabilmesi için söz konusu vilayetteki seçmenlerin yüzde 2'sinin imzasını taşıyan talebin, Yüksek Seçim Komiserliğine götürülmesini öngörüyor.

Yüksek Seçim Komiserliğinin, talebi inceleyip, yasallığını onaylamasının ardından referandum yapılması ve vilayetin bağımsız idari bölge olabilmesi için oyların çoğunluğunun (50 1) alınması gerekiyor.

Yüksek Seçim Komiserliği, 2015 yılında, Basra'nın bağımsız bölgeye dönüştürülmesi konusunda bir kamuoyu yoklaması yapmış ve bölgelerin oluşturulması kanunu, öngörülen yüzde 2'nin üzerinde destek görmüştü. Ancak Nuri el-Maliki hükümeti, Basra'nın bağımsız bölgeye dönüştürülmesini kabul etmemişti.

Şenocak: Binali Yıldırım´a ait oyları İmamoğlu´na yazdılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tecrübeli isimler sahadan başarıyla çıktı

Tecrübeli isimler sahadan başarıyla çıktı

"Trump, Prens Selman için bunları gizledi"

'Trump, Prens Selman için bunları gizledi'

Venezuela’da Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Venezuela’da Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Komşunun vilayetinde "bağımsızlık" girişimi

Komşunun vilayetinde 'bağımsızlık' girişimi

AK Parti'li Özcan: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmadı

AK Parti'li Özcan: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmadı

Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı

Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı

Bürokrat ve patronlar hizmet koltuğunda

Bürokrat ve patronlar hizmet koltuğunda

Başkentin kaderini geçersiz oylar belirleyecek

Başkentin kaderini geçersiz oylar belirleyecek
 

POPÜLER HABERLER

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

'Reiwa' Japonya'da olay yarattı!

'Reiwa' Japonya'da olay yarattı!

Adana'da bulundu, nesli tükenmek üzere

Adana'da bulundu, nesli tükenmek üzere

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA