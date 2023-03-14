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Dünya

Bathily ile Hafter, TM ve Devlet Yüksek Konseyi'ni destekliyorlar

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily ile Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, ülkede seçimleri yapmak için anayasal altyapının tamamlanması yönünde Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin çabalarına destek vermenin önemi konusunda anlaştıkları bildirildi.

AA14 Mart 2023 Salı 03:45 - Güncelleme:
Bathily ile Hafter, TM ve Devlet Yüksek Konseyi'ni destekliyorlar
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Ülkenin doğusundaki silahlı güçler tarafından yapılan açıklamada, Hafter ve Bathily'nin Bingazi kentinde bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bathily, Hafter'e BM'nin cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasına iletecek aşamaya yönelik planı hakkında bilgi verdi. İki taraf da Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin çabalarını desteklemenin önemini vurguladı." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan görüşmeye dair Twitter hesabından açıklama yapan Bathily, uzayan siyasi sıkışıklıktan çıkış için Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi başkanlarının da aralarında bulunduğu Libyalı liderleri bir araya getirme hedefli girişimine ilişkin Hafter'i bilgilendirdiğini vurguladı.

BM Temsilcisi, Hafter'in "Bathily'nin siyasi süreçteki çabalarına ve elverişli bir güvenlik ortamı sağlamak için 5 + 5 Karma Askeri Komite tarafından yürütülen önemli çalışmalara desteğini sürdürdüğünü" teyit ettiğini belirtti.

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