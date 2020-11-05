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Dünya

Batı Afrika ülkesinde ''gizemli hastalık'' paniği: Bir haftada 30 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Delta eyaletinde bir haftada 'gizemli hastalık' nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerin bazılarında ölmeden önce kan kusması, halsizlik, vücut ve baş ağrısı gibi sorunlar görüldüğü ifade edildi.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 15:01 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 15:01
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Ute Okpu ve Idumusa bölgelerinde, henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle bir haftada 30 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalet yetkilileri, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin 18-25 yaşları arasında olduğunu ve durumdan endişe ettiklerini belirtti.

Yetkililer, söz konusu kişilerin ölüm nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, bu kişilerin bazılarında ölmeden önce kan kusması, halsizlik, vücut ve baş ağrısı gibi sorunlar görüldüğünü aktardı.

Nijerya'da 5 ay önce "gizemli hastalık" yüzünden 1000'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

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