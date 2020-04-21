İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9962
  • EURO
    7,5984
  • ALTIN
    378.806
  • BIST100
    97619
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Batı Afrika'da Kovid-19 nedeniyle milyonlarca insan aç kalabilir
Dünya

Batı Afrika'da Kovid-19 nedeniyle milyonlarca insan aç kalabilir

Çocukları Kurtarın Vakfı ile 8 uluslararası sivil toplum örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomi ve üretime olumsuz etkisi nedeniyle Batı Afrika ülkelerinde 50 milyona yakın insanın açlık riskiyle karşı karşı kalabileceği uyarısında bulundu.

AA21 Nisan 2020 Salı 18:28 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 18:28
ABONE OL

İngiltere merkezli Çocukları Kurtarın Vakfı ile 8 uluslararası sivil toplum örgütü, Kovid-19'un kıtadaki etkisine ilişkin ortak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kovid-19 salgını, Batı Afrika'da 17 ile 50 milyon arasında insanın gıda güvenliği ve yetersiz beslenmeyle karşı karşı kalmasına neden olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Gıda güvenliğinin sağlanması ve kırılgan grupların korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, aksi takdirde açlık ve gıda yetersizliğinin devam edeceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Batı Afrika ülkelerinde tarım ürünlerinin ekonomiye büyük katkı sağladığı ve özellikle bu alanda çalışanların desteklenmesi gerektiği çağrısı yapıldı.

Şanlıurfa'da karantina süresi dolan 315 kişi memleketlerine gönderildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.