Batı Afrika'daki 7 ülke, Sahel'de ortak görev gücü oluşturacak

Söz konusu 7 ülkenin oluşturduğu Akra İnisiyatifinin liderler zirvesi, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlendi.

Zirve sonrası yapılan açıklamada, Burkina Faso'da giderek büyüyen terör sorunuyla mücadele için 7 ülkenin ortak askeri görev gücü oluşturacağı duyuruldu.

En geç 1 ay içinde hayata geçirilecek görev gücünde 10 bin asker yer alacak.

Görev gücünün askeri ayağı Gana'nın Tamale kenti, 2 bin askerden oluşacak istihbarat kolu ise Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da konuşlanacak.

Operasyonel hale gelmesi için 550 milyon dolara ihtiyaç duyulan görev gücüyle, ortak harekat, eğitim ve istihbarat paylaşımı hedefleniyor.

Gana, Fildişi Sahili, Benin, Togo ve Burkina Faso tarafından 2017'de başlatılan Akra İnisiyatifine, 2019'da Mali ve Nijer de gözlemci üye sıfatıyla dahil olmuştu.

Bir diğer Batı Afrika ülkesi Nijerya da birkaç gün önce gözlemci üye olarak inisiyatife kabul edildi.

Akra İnisiyatifi, bilgi ve istihbarat paylaşımı, güvenlik ve istihbarat personelinin eğitimi ve ortak sınır ötesi askeri operasyonlarla Gine Körfezi ile Sahel bölgesinde terörle etkin ve ortak mücadeleyi hedefliyor.

Merkezi Akra'da bulunan inisiyatif, üye ülkeler tarafından finanse ediliyor.