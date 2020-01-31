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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borell: Batı Balkanlar, AB'nin parçası olmalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Avrupa'nın bir parçası olan Batı Balkanlar'ın, hem coğrafik hem de ideolojik anlamda AB'nin de parçası olması gerektiğini söyledi.

AA31.01.2020  17:23 - Güncelleme: 31.01.2020  17:23

Kosova'ya yaptığı ziyaretin ardından Sırbistan'a geçen Borell, başkent Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Borell, Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan'ın AB'nin en önemli partnerlerinden biri olduğunu söyledi.

Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik süreçlerinin hızlandırılması için elinden geleni yapacağını kaydeden Borell, bu ülkelere de önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Sırbistan'ın AB üyeliği yolunda Kosova meselesinin önemine dikkati çeken Borell, "Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog devam ettirilmelidir. AB, arabuluculuk etmeye hazırdır." diye konuştu.

Borell, diyaloğun nihai sonucunun AB tarafından değil, iki ülke tarafından belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, meselenin çözümünde arabuluculuk yapacak özel bir temsilci de görevlendirilebileceğini söyledi.

Batı Balkanlar'ın Avrupa'nın bir parçası olduğunu kaydeden Borell, "Avrupa'nın bir parçası olan Batı Balkanlar, hem coğrafik hem de ideolojik anlamda AB'nin de parçası olmalı." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise diyalog sürecinin devam etmesi için Kosova'nın, Sırbistan ve Bosna Hersek ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Kosova tarafı ile uzlaşmanın bugüne kıyasla birkaç yıl önce daha kolay olduğunu kaydeden Vucic, AB üyesi olamasalar da Schengen ülkelerinin sınırlarının Sırbistan'a açılması talebinde de bulundu.

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