22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7474
  • 6,402
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Batı basınında Soçi yorumu: En büyük kaybeden Washington

Batı basınında Soçi yorumu: En büyük kaybeden Washington

  • ŞERİF EGEMEN AHMET
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’nın temizlenmesi adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önceki gün imzalanan Soçi mutabakatı, dünya basınında geniş yer buldu. Amerikan yayın kuruluşu CNN, jeopolitik açıdan en büyük kaybedenin Washington yönetimi olduğu değerlendirmesinde bulundu ve “ABD’nin Suriye’nin geleceğini şekillendirmede bir yeri yok” dedi. Amerikan New York Times gazetesi Soçi Anlaşması’yla Başkan Erdoğan’ın istediği her şeyi aldığını belirtirken, Fransız France 24 kanalı da Erdoğan’ın Ankara’nın Rusya ve ABD’ ile ilişkilerde uzmanlaştığı yorumunu yaptı. 

TERÖR KORİDORU BİTTİ 

İngiliz Times gazetesi, “Artık Türkiye’nin güney sınırında, YPG’nin liderliğindeki devlete benzer bir oluşum yok” ifadeleriyle terör koridoru projesinin bittiğini duyururken, Daily Telegraph ise “Başkan Erdoğan YPG’nin Ayn El Arab ve Tel Rıfat’tan çekilmesiyle uzun süredir istediği şeyi gerçekleştirdi” değerlendirmesinde bulundu.

 

Teröristler karargah olarak kullanıyordu! Şimdi Türk bayrağı dalgalanıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Google kuantum bilgisayarı üretti: İmkansızı 200 saniyede yapabiliyor!

Google kuantum bilgisayarı üretti: İmkansızı 200 saniyede yapabiliyor!

Kraliyet kararıyla görevden alındılar!

Kraliyet kararıyla görevden alındılar!

Terör soruşturmasında tutuklanmıştı! HDP'li Mızraklı hakkında çarpıcı iddia

Terör soruşturmasında tutuklanmıştı! HDP'li Mızraklı hakkında çarpıcı iddia

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'Filistin' çağrısı

Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'Filistin' çağrısı

Bakanı Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz

Bakanı Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz

8 aylık bebek üzerinde korkunç deney

8 aylık bebek üzerinde korkunç deney

Kanserden kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi

Kanserden kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi
 

POPÜLER HABERLER

Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI yuvadan ayrıldı

Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI yuvadan ayrıldı

Bayram yemeklerinin vazgeçilmezi... Tepsinin içine çeyrek altın konularak servis ediliyor!

Bayram yemeklerinin vazgeçilmezi... Tepsinin içine çeyrek altın konularak servis ediliyor!

Batı ülkelerinin yalanları bir bir çöküyor! İşte o görüntüler

Batı ülkelerinin yalanları bir bir çöküyor! İşte o görüntüler

Resulayn'da tespit edilmişti, tek tek kapatılıyor

Resulayn'da tespit edilmişti, tek tek kapatılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA