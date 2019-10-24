Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’nın temizlenmesi adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önceki gün imzalanan Soçi mutabakatı, dünya basınında geniş yer buldu. Amerikan yayın kuruluşu CNN, jeopolitik açıdan en büyük kaybedenin Washington yönetimi olduğu değerlendirmesinde bulundu ve “ABD’nin Suriye’nin geleceğini şekillendirmede bir yeri yok” dedi. Amerikan New York Times gazetesi Soçi Anlaşması’yla Başkan Erdoğan’ın istediği her şeyi aldığını belirtirken, Fransız France 24 kanalı da Erdoğan’ın Ankara’nın Rusya ve ABD’ ile ilişkilerde uzmanlaştığı yorumunu yaptı.

TERÖR KORİDORU BİTTİ

İngiliz Times gazetesi, “Artık Türkiye’nin güney sınırında, YPG’nin liderliğindeki devlete benzer bir oluşum yok” ifadeleriyle terör koridoru projesinin bittiğini duyururken, Daily Telegraph ise “Başkan Erdoğan YPG’nin Ayn El Arab ve Tel Rıfat’tan çekilmesiyle uzun süredir istediği şeyi gerçekleştirdi” değerlendirmesinde bulundu.