Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Russia in Global Affairs dergisi için kaleme aldığı makalede, Batı'nın demokrasi ve insan hakları konusundaki tutumunu çok sert bir dille eleştirdi.

Lavrov yazısında, ''Liberalizm, demokrasi ve insan hakları retoriği; eşitsizlik, adaletsizlik, bencillik ve kendi istisnai durumlarına inanç politikalarıyla el ele gidiyor.'' ifadelerini kullandı.

Lavrov, II. Dünya Savaşı’nın sonunda ve Birleşmiş Milletlerin kuruluşunda ortaya konan prensiplere ihanet edildiği, tek taraflı ikiyüzlülüğün söz konusu olduğunu belirtti.

Bireysel hak ve özgürlüklerin, Küba, Venezuela, Kuzey Kore, İran gibi devletlere, ekonomik yaptırımlar ve açık açık askeri tehditler ile bağdaşmadığını belirten Lavrov, ''Libya ve Irak gibi yerlerde, bombalamalar devletleri yıktı ve onbinlerce insanı öldürdü. Nasıl olur da bağımsız ulusları bombalamak, insan hakları koruma zorunluluğu oluyor?'' dedi.

KARAR VERME GÜCÜNE GASP YÖNTEMİ

Batı'nın sıkça dile getirdiği ''Kurallara dayalı düzen'' kavramındaki söz konusu kuralların, Batılı politikacılar tarafından icat edildiğini belirten Lavrov, ''Bunlar seçici olarak kendi kararlarına hitap etmesi doğrultusunda uygulanıyor. Bu hileyle başkalarının 'karar verme işlemi' gasp ediliyor.'' dedi.

ANLAŞMALARIN BOZULMASI VE EKONOMİK ŞANTAJ

Lavrov yazısında, ABD'nin başta Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF), Anti-Balistik Füze Anlaşması, ve İran nükleer programı gibi silah kontrol anlaşmalarını bitirmesine de tepki gösterdi.

Lavrov'a göre ABD ticaret savaşları ve yaptırımlarla, ''pazar dışı yöntemlerle rekabet avantajı elde etmek'' için sadece artan istikrarsızlığa ve derinlemesine uluslararası güvensizliğe katkıda bulunuyor.

POLİSENTRİK DÜNYA

Bugünün dünyası çok merkezli (polisentrik) olduğunu belirten Lavrov, ''Yani istisnasız tüm devletlerin uluslararası ilişkilerde yaklaşımları ve kaygıları göz önünde bulundurmalıdır.'' dedi. Lavrov, yalnızca bu yaklaşımın istikrarlı ve güvenli bir geleceği garanti edebileceğini belirtti.

Rus bakan, çoğu ülkenin jeopolitik hesaplara rehin tutulmak istemedeiğini belirterek, ülkelerin ulasal merkezli iç ve dış politiklara yürütmekte kararlı olduğunu ifade etti.