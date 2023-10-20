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Dünya

Batı, İsrail'in katliamına ortak oluyor! Cephane yığıyorlar

Filistin'deki sivilleri katleden İsrail'e silah yardımı gönderen ABD'nin dışında İsrail'e 7 Ekim'den bu yana 1000 ton silah ve cephane geldi.

AA20 Ekim 2023 Cuma 15:04 - Güncelleme:
Batı, İsrail'in katliamına ortak oluyor! Cephane yığıyorlar
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İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının "Aksa Tufanı" saldırısını başlattığı 7 Ekim'den bu yana dışarıdan İsrail'e 1000 ton silah ve cephane getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, askeri ambulanslar ve tıbbi ekipman taşıyan bir kargo uçağının daha bu sabah İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na indiği belirtildi.

Açıklamada, bunun 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ekipman taşıyan 45'inci uçak olduğu ifade edildi.

Bakanlık, 7 Ekim'den beri söz konusu uçaklarla 1000 ton silah ve cephanenin İsrail'e getirildiğini kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin yaptığı askeri yardımın buna dahil olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Washington yönetimi, 7 Ekim'den bu yana 2 kargo uçağıyla İsrail'e mühimmat ve zırhlı araçlardan oluşan askeri yardım göndermişti.

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