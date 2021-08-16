İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2021 Pazartesi / 8 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4822
  • EURO
    10,0137
  • ALTIN
    483.979
  • BIST100
    1459.38
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda yangın
Dünya

Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda yangın

Batı Kudüs yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:43 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:43
ABONE OL

Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Meir bölgesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 12 uçak da yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına katıldı. Ancak gün batımıyla yangın söndürme uçağı da çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Yangın nedeniyle Kudüs'ün büyük kısmında gökyüzünü duman kapladı.

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail polisi yangın bölgesine yakın yaklaşık 10 bin kişiden oluşan 4 yerleşim bölgesi sakinlerini tahliye etti.

Bölgedeki yangın devam ederken, risk altındaki Eitanim Psikiyatri Hastanesi'ndeki hastaların helikopterle tahliye edildiği belirtildi.

Şu ana kadar devam eden söndürme çalışmalarında bir itfaiye erinin de yaralandığı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.