Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda yangın

AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:43 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:43

Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Meir bölgesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 12 uçak da yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına katıldı. Ancak gün batımıyla yangın söndürme uçağı da çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Yangın nedeniyle Kudüs'ün büyük kısmında gökyüzünü duman kapladı.

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail polisi yangın bölgesine yakın yaklaşık 10 bin kişiden oluşan 4 yerleşim bölgesi sakinlerini tahliye etti.

Bölgedeki yangın devam ederken, risk altındaki Eitanim Psikiyatri Hastanesi'ndeki hastaların helikopterle tahliye edildiği belirtildi.

Şu ana kadar devam eden söndürme çalışmalarında bir itfaiye erinin de yaralandığı ifade edildi.