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Batı Kudüs'te haremlik selamlık sokak uygulaması

Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı Batı Kudüs'te iki sokağa kadın ve erkeklerin ayrı yerlerden yürümesi için uyarı levhaları asıldı.

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Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı Batı Kudüs'te bir mahallede kadın ve erkeklerin ayrı yerlerden yürümesi için iki sokağa uyarı tabelaları asıldı.
 
Batı Kudüs'teki Kerem Avraham Mahallesi'nde bulunan Zefania ve Ezra isimli iki sokakta haremlik selamlık uygulamasına riayet edilmesi için söz konusu sokakların girişine tabelalar asıldı, duvarlara spreyle uyarı mesajları yazıldı.
 
Giyim tarzı ve yaşam biçimiyle diğer Yahudilerden ayrılan Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı mahalledeki iki sokağın girişine asılan "Kadınlar için" ve "Erkekler için" yazılı tabelalar dikkati çekti.
 
Ayrıca erkeklere ayrılan sokağın girişindeki duvarda spreyle İbranice "Sadece erkekler geçebilir", kadınlara ayrılan kısmın duvarında da "Sadece kadınlar geçebilir" mesajları yer alıyor.
 
Söz konusu sokaklardan geçen yayaların büyük çoğunluğunun kendileri için ayrılan sokağı tercih ettiği gözlendi.
 
Yerel kaynaklar söz konusu iki sokakta Yahudi kadın ve erkeklerin uzun zamandır ayrı yerlerden yürüdüğünü ancak uyarı mesajlarıyla tabelaların yeni asıldığını dile getirdi.
 
Ultra-Ortodoks Yahudiler, uzun zamandır kadın ile erkeklerin ayrı yerlerden yürümesi için Kudüs merkezdeki cadde ve sokaklara tabelalar asılmasını talep ediyor.
 
ULTRA-ORTODOKS YAHUDİLER
 
İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.
 
Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.
 
İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.
 
Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.
 
İsrail meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Tevrat Muhafızları) partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.

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