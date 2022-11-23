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Dünya

Batı Kudüs'te patlama

Batı Kudüs'te bir otobüs durağı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
Batı Kudüs'te patlama
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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün çıkışında bir otobüs durağı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonucu "çeşitli derecelerde çok sayıda yaralı bulunduğu" kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, patlama sonucu 2'si ağır en az 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), patlamanın, "çanta içine gizlenmiş bir bombanın infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini" bildirdi.

  • Batı Kudüs
  • patlama
  • yaralı

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