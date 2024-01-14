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Dünya

Batı Kudüs'teki ABD Konsolosluğu önünde İsrail protestosu

Batı Kudüs'teki ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup Yahudi aktivist, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu.

AA14 Ocak 2024 Pazar 00:11 - Güncelleme:
Batı Kudüs'teki ABD Konsolosluğu önünde İsrail protestosu
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Yaklaşık 70 kişinin katıldığı gösteride aktivistler, Arapça ve İngilizce "Gazze'yi bombalamayı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Savaş karşıtı sloganlar atarak ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde öldürdüğü bazı Filistinli sivillerin fotoğraflarını taşıdı.

Gruba müdahalede bulunan İsrail polisi, bazı aktivistleri darbederek ellerindeki Gazze'de öldürülen sivillerin fotoğraflarına el koydu.

Oturma eylemi yapmak isteyen göstericileri polis, zorla kaldırarak dağıttı.

  • ABD Konsolosluğu
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  • Ateşkes çağrısı

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