Batı Kudüs'teki ABD Konsolosluğu önünde İsrail protestosu

Yaklaşık 70 kişinin katıldığı gösteride aktivistler, Arapça ve İngilizce "Gazze'yi bombalamayı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.
Savaş karşıtı sloganlar atarak ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde öldürdüğü bazı Filistinli sivillerin fotoğraflarını taşıdı.
Gruba müdahalede bulunan İsrail polisi, bazı aktivistleri darbederek ellerindeki Gazze'de öldürülen sivillerin fotoğraflarına el koydu.
Oturma eylemi yapmak isteyen göstericileri polis, zorla kaldırarak dağıttı.