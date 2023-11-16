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Dünya

Batı medyasına tepki gösterdi: Şimdi bakın ne hayatlara mal oldu

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında Batı medyasının İsrail yanlısı tutumunu eleştirerek, 'İlk günden itibaren medyanın bu tür yanlış bilgilendirmelerinin hayatlara mal olacağını söyledik ve şimdi bakın ne hayatlara mal oldu.' ifadesini kullandı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 07:33 - Güncelleme:
Batı medyasına tepki gösterdi: Şimdi bakın ne hayatlara mal oldu
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Zomlot, İngiltere Parlamentosu'nun bir salonunda düzenlenen Gazze konulu toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Büyükelçi Zomlot, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası Batı medyasının İsrail yanlısı tutumuna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Ana akım Batı medyasının birçoğu İsrail propagandasının ekmeğine yağ sürdü ve yalan haberlerin birçoğunu tekrarladı." dedi.

Bunun da İsrail'in Filistin halkına karşı tüm katliamları yapabilmesine yol açtığını söyleyen Zomlot, "İlk günden itibaren medyanın bu tür yanlış bilgilendirmelerinin hayatlara mal olacağını söyledik ve şimdi bakın ne hayatlara mal oldu." diye konuştu.

Büyükelçi Zomlot, şu ifadeleri kullandı:

"Medyayı dürüst olmaya, (gazetecileri) gerçeği ve sadece gerçeği aktarmaya çalışan mesleklerine sadık kalmaya, taraf tutmamaya, Filistinlileri suçlamamaya ya da kurbanları suçlamaya çalışmamaya, sadece sahada neler olup bittiğini yansıtmaları çağrısında bulunuyoruz."

- "ULUSLARARASI TOPLUMUN DEĞERLERİNİ SAVUNMASININ TAM ZAMANI"

Filistinli Büyükelçi Zomlot, AA muhabirinin, uluslararası topluma yönelik çağrısını sorması üzerine ise "Uluslararası topluma mesajım şudur: Kendi değerlerinizi, kendi sisteminizi ya da kendi kurallarınızı savunmak için tam zamanı. Başarısız olursanız tüm insanlığı başarısızlığa uğratmış olursunuz." yanıtını verdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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