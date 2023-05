Batı medyasından bir küstahlık daha! Erdoğan düşmanlığını böyle tasvir ettiler

Türkiye tarihi bir seçime adım adım yaklaşıyor. 21 yıllık iktidarı döneminde milli çıkarları üstün tutan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batılı devletlerin hedefi olmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek özetlediği vizyonundan rahatsız olan Batı son umudunu 7'li koalisyonun terör örgütü destekli adayı Kılıçdaroğlu'na bağladı.

ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Sabah'ta yer alan habere göre; 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde 7'li koalisyona destek veren küresel tetikçiler, manşetler üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alırken Kemal Kılıçdaroğlu'na güzellemeler yapmaya başladı. Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan kirli algı operasyonları ivmesini arttırdı.

İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Fransız Le Point ve L'EXPRESS, Amerikan Foreign Policy, Fransız Le Monde, İngiliz The Guardian, The Washington Post ve Financial Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren kirli yayınlara imza attı.

"SONUNDA ERDOĞAN'DAN KURTULUYOR MUYUZ?"

Başkan Erdoğan'ın en son olarak Avusturya merkezli 'Profil' dergisi hedef aldı. Profil, boydan boya Türk bayrağına yer verdiği kapakta Başkan Erdoğan'ı hilalin ucundan düşermiş gibi tasvir etti. Derginin kapağına, "Erdoğan'ın kader seçimi: Sonunda Erdoğan'dan Kurtuluyor muyuz?" başlığı atıldı.

HER ŞEYİ DENİYORLAR

Derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması küreselcilerin milli iradeyi, müdahale girişimi olarak gördüğünü ortaya çıkardı.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORUZ"

"Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer aldığı analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.

WASHİNGTON POST: TÜRKİYE'DE DESPOTİZMİN GÖLGESİ BÜYÜYOR

Washington Post da Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı. Türkiye'nin despotizmin gölgesinde seçime gittiği iddia eden gazete alçak ifadelerle Başkan Erdoğan'ın yargıyı yönlendirdiği iftirasını attı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, "Türkiye'deki seçimlerin üzerinde despotizmin gölgesi büyüyor" başlıklı başyazısında, Başkan Erdoğan'ın iktidara ilk geldiği dönem çizdiği "ılımlı lider" imajının büyük oranda yok olduğu savunuldu. Türkiye'nin iç siyaset dinamizmine yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmezken baş yazıda kullanılan ifadelerle adeta nefret kusuldu.

DER SPİEGEL VE TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI AYNI NOKTADA

Başkan Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısı yaparak büyük bir skandala imza atan Almanya merkezli Der Spiegel, PKK elebaşı Cemil Bayık ile benzer ifadeler kullandı. Türkiye'de bir "kaos" çıkabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiliz Financial Times gazetesi, "Türk muhalefet lideri, otokrasiye kayışı geri çevirmeye ant içiyor" dedi.

PUTİN VE ERDOĞAN'I BENZETTİLER

Önceki seçimlerde de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economoist gibi Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri de Erdoğan'a olan nefretlerini kapaklarına yansıttı.

Fransız Le Point dergisi Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kapağını taşırken, Putin benzetmesinde bulundu.

Derginin kapağında Başkan Erdoğan'dan 'İslamcı' olarak bahsedilirken "Putin gibi, İslamcı cumhurbaşkanı da imparatorluk hayalinin peşinden gidiyor. Seçim arifesinde dünya nefesini tutuyor." denildi.

FRANSIZ KÜSTAHLIĞI

Fransız Lexpress ise "Erdoğan ve kaos riski" başlıklı kapağında Türkiye'de gerçekleştirilecek 14 Mayıs seçimlerine odaklandı.

"Avrupa ile ilişkiler, Mülteciler ve Orta Doğu" konularını işlendiği kapakta "Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlığı dikkat çekti.