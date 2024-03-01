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Dünya

Batı medyasının Gazze çarpıtmasına tepki gösterdi: Soykırımı bu şekilde meşrulaştırıyorlar

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde insani yardım bekleyen sivillere düzenlediği saldırıyı sosyal medyadan okuyucularına duyururken kullandığı başlığa ve haberine tepki gösterdi. Albanese, X hesabından bu haberi etiketleyerek, 'İsrail, Gazze'de milyonlarca Filistinliyi aç bırakıyor ve dün ordusu, çaresizce insani yardıma ulaşmaya çalışanların üzerine ateş açtı. Corriere della Sera, haberi Filistinlileri suçlayarak aktarıyor. Soykırımı da bu şekilde meşrulaştırıyor. Utanç.' ifadelerini kullandı.

AA1 Mart 2024 Cuma 14:21 - Güncelleme:
Batı medyasının Gazze çarpıtmasına tepki gösterdi: Soykırımı bu şekilde meşrulaştırıyorlar
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Corriere della Sera'nın, X hesabından olayı takipçilerine duyururken "Filistinli kalabalık, Gazze'de insani yardım kamyonlarına saldırdı" başlığını kullanması, pek çok kişinin tepkisini çekti.

Albanese, X hesabından bu haberi etiketleyerek, "İsrail, Gazze'de milyonlarca Filistinliyi aç bırakıyor ve dün ordusu, çaresizce insani yardıma ulaşmaya çalışanların üzerine ateş açtı. Corriere della Sera, haberi Filistinlileri suçlayarak aktarıyor. Soykırımı da bu şekilde meşrulaştırıyor. Utanç." ifadelerini kullandı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Corriere della Sera'ya, kullandığı başlıktan dolayı "Utanın." ifadesiyle tepki gösterdi.

İsrail ordusu, dün Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri, bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 kişi hayatını kaybetmiş, 760 kişi yaralanmıştı.

  • İsrail saldırı
  • Filistin soykırımı

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