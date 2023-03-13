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Dünya

Batı medyasının iddialarına Rusya'dan cevap: Arkasında Ukrayna olmayabilir

Putin'e en yakın kişilerden biri olan Güvenlik Konseyi Başkanı Patrushev, 'Kuzey Akım boru hattındaki patlamaların arkasında Ukrayna yanlısı bir grubun olduğu kesin değil' dedi.

Reuters13 Mart 2023 Pazartesi 12:05 - Güncelleme:
Batı medyasının iddialarına Rusya'dan cevap: Arkasında Ukrayna olmayabilir
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Alman medyasında ve New York Times'ta geçen hafta yer alan haberlerde, ABD'li istihbarat kurumlarının geçen yılın Eylül ayında Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen patlamaları Ukrayna yanlısı bir grubun düzenlediğine inandığı bildirilmişti. Rusya, patlamayı "terör saldırısı" olarak niteleyip, bunun arkasında Batılı devletlerin olduğunu ima etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın kişilerden biri olan Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev, Ukrayna yanlısı bir grubun Kuzey Akım doğalgaz boru hattında geçen yıl meydana gelen patlamaları düzenlediğine dair iddiaların kesin olmadığını belirtti ve patlamaların arkasında kimin olduğunu Rusya'nın hâlâ bilmediğini ifade etti.

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