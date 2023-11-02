Batı medyasının ikiyüzlülüğü sınır tanımıyor! BBC yine Cibaliye'yi bombalayan İsrail'i korudu

İsrail, Gazze'de başlattığı soykırıma 27 gündür ara vermiyor. Tüm çağrılara kulak tıkayan İsrail, Gazze'de yerleşim yerlerini tamamen ortadan kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. 9 bine yakın Filistinli sivili gözünü kırpmadan katleden İsrail, özellikle sivilleri hedef aldığını açık açık söyledi.

CİBALİYE'DE SİVİLLER BİLE İSTEYE KATLEDİLDİ

Batı'nın da desteğiyle hiçbir çekincesi olmadan soykırımına devam eden İsrail, işlediği cinayetlerde en büyük desteğini Batı medyasından alıyor. İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarını büyük bir çabayla gizlemeye çalışan Batılı kaynaklar birbiri ardına skandallara imza atıyor.

Sabah'ın haberine göre, saldırıların başladığı ilk günlerde haberlerinde kullandığı ikiyüzlü dille infiale sebep olan BBC, bir kez daha akılalmaz bir habere imza attı. İsrail geçtiğimiz gün Gazze'de bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef almıştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullanmıştı.

ÖLÜ SAYISI AKILALMAZ BOYUTTA

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

BBC KATİLLERİN YANINDA

Yüzlerce kişinin bile bile hedef alındığı Cibaliye katliamı, BBC World tarafından skandal sözlerle servis edildi. BBC, İsrail'in bombaladığı Cibaliye kampı haberini, "Gazze'deki mülteci kampında yaşanan patlamada düzinelerce insan öldü" sözleriyle duyurdu.

"PATLAMA" YAŞANMIŞ!

Haber başladığında bunun bir saldırı olduğu, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiği, olayın bir "patlama" değil "bombardıman" olduğu, "ölü insanlar"ın öldürülen siviller olduğuna dairse hiçbir ifade kullanılmadı.

Aynı BBC, İsrail'in katliamı başlamadan günler önce y6aptığı bir haberde ise "Rusya hava saldırısında 51 Ukraynalıyı öldürdü" ifadelerini kullanmakta bir sakınca görmemişti.