Batı şaşkın: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırrı ne?

Rusya'nın 29 Eylül'de tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldığını açıklamasından günler sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözülen kriz, küresel yankı buldu. Dünya medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin küresel bir krize çözüm bulmasını manşetlerine ve analizlerine taşıdı. uluslararası haber ajansları ve medya kuruluşları önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tahıl koridorundan sevkiyatın devam edeceği açıklamasını, son dakika ve flaş haber olarak duyurdu. Haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi bir lideri ikna konusunda bir kez daha diplomasideki maharetini konuşturduğu kaydedildi. İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan bir haber analizde gelişme "Türkiye'nin artan etkinliğini gösteriyor" sözleriyle yorumlandı.

TÜRKİYE'NİN ETKİSİ ARTIYOR

Analizde, "Bir de Putin'in bölgesel rakibi, savaştaki müzakerelerde önemli bir güç aktörü olarak ortaya çıkan Erdoğan var" değerlendirmesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik bir esir takası anlaşmasında da rol oynadığı belirtilen analizde, Rusya'nın diplomatik ve ekonomik olarak yalnızlaştırıldıkça, Türkiye'nin etkisinin görünür şekilde arttığı belirtildi.

ŞAŞKINLIK VE MERAK

SovEcon adlı bir araştırma kurumunun başkanı olan Andrei Sizov da Türkiye'nin diplomatik etkisini, "Ankara'nın (tahıl koridoru krizi) bu konuda son sözü söyleyebileceğine değinmiştim ama Putin üzerinde bu kadar etkili olmasını beklemiyordum" sözleriyle şaşkınlığını belirtirken, "Erdoğan'ın sırrının gerçekten ne olduğunu merak ediyorum" sözleriyle aslında tüm dünyanın kafasındaki soruyu dile getirdi.

BİR ADAMIN ÇABASININ SONUCU

Alman Focus dergisinin internet edisyonu da haberinde 'Rusya yeniden tahıl anlaşmasına katılıyor. Görünen o ki, yine bir adamın arabuluculuk çabalarının rolü büyük: Recep Tayyip Erdoğan' ifadelerine yer verdi. France 24 de gelişmeyi 'Rusya, Erdoğan'ın arabuluculuğunun ardından tahıl anlaşmasına yeniden katıldı' diye duyurdu.

ETKİN ÇÖZÜM SÜRECİ

Yunan Ethnos gazetesi de, konuya büyük dikkat çekti. Gazete, "Recep Tayyip Erdoğan: Putin'i tahıl koridorunu açmaya nasıl ikna etti?" başlıklı analizinde Türkiye'nin etkin bir çözüm süreci yürüttüğüne değindi.

BIDEN'A ANLATACAĞIM

Önceki gün "tahıl koridorunun" devam edeceğini duyuran Erdoğan'a, grup toplantısı çıkışında Putin'i nasıl ikna ettiği sorusu yöneltilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cevabı merakla beklenen soruya, "Onu bana bırakın, önce Biden'a sonra size anlatacağım" yanıtını vermişti.