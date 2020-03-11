İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2043
  • EURO
    7,0009
  • ALTIN
    330.483
  • BIST100
    100966
Dünya

Batı Şeria, çocuk şehidini uğurladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah düzenlenen gösteride İsrail askerlerince şehit edilen 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Abdülkerim Hamayil son yolculuğuna uğurlandı.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 21:20 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 21:20
ABONE OL

Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde Hamayil için cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende, Filistin bayrakları taşınarak, İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Nablus’taki Rafediya Devlet Hastanesi’nden alınan Hamayil’in naaşı, Beyta beldesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığına defnedildi.

Filistinli bir grup bu sabah Beyta beldesi yakınlarındaki El-Urme Tepesi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetini engellemek için gösteri düzenlemişti.

İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle saldırması üzerine aralarında 15 yaşındaki Hamayil'in de bulunduğu 17 Filistinli yaralanmış, çok sayıda kişi ise atılan gazdan etkilenmişti.

Hamayil daha sonra kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Okullar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama
İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

İP'ten istifa edecekler
İP'ten istifa edecekler

İP'ten istifa edecekler

İlk kazma 2021'in başında vurulacak
İlk kazma 2021'in başında vurulacak

İlk kazma 2021'in başında vurulacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.