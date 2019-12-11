Batı Şeria ilhakı UCM yolunu açar
İşgalci İsrail’de Başsavcı Mandelblit, Batı Şeria’yı ilhak etmeyi vadeden Başbakan Netanyahu’nun harekete geçmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanabileceği uyarısında bulundu.
Hükümetin bir türlü kurulamaması üzerine yeniden sandığa gitmeye hazırlanan terör devleti İsrail’de, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’yı ilhak etme vaadi yargı engeline takıldı. Netanyahu’ya yönelik 3 yolsuzluk davasında imzası bulunan İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, ilhak hamlesini hayata geçirmesi durumunda Başbakan’ın yargılanabileceğini söyledi.
LAHEY TAKİP EDİYOR
Haaretz gazetesinin haberine göre, Mandelblit, Netanyahu’ya, Ürdün Vadisi ya da Batı Şeria’nın herhangi bir bölgesinin ilhak edilmesi yönünde atılacak bir adımın, Batı Şeria’dan sorumlu İsrailli askeri ve siyasi liderleri de kapsayacak uluslararası ceza soruşturması açılmasına sebep olabileceğini bildirdi. Haberde ayrıca, Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda’nın bölgede yaşananları yakından takip ettiği ve bu yönde atılacak adımın doğuracağı sonuçları dikkate alacağı ifade edildi.
YENİ SEÇİM MART’TA
Netanyahu son dönemde pek çok defa Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’nin İsrail’e ilhakından bahsetmiş ve bu bölgenin İsrail egemenliğine girmesi vakti geldiğini söylemişti. UCM Savcılık Ofisi’nin 5 Aralık’ta yayımladığı, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, İsrail’de yapılan son seçim sürecinde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile ilgili parlamentoya sunulan ‘endişe verici’ tekliflerin yakından takip edildiği kaydedilmişti. Netanyahu’nun vaadi, bir türlü hükümetin kurulamadığı ülkede halkın üçüncü kez sandık başına gitmeden önce atılmış ırkçı bir adım olarak görülüyor. İsrail basını meclisteki partilerin 2 Mart 2020’de yeniden erken seçime gidilmesi konusunda anlaştığını kaydediyor.
İsrail’den Kudüs Valisi’ne sosyal faaliyet yasağı
İşgalci İsrail yönetimi Filistinli yetkililere yönelik getirdiği yasakla “Pes artık” dedirtti. Terör devleti, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays’ın 6 ay boyunca Kudüs’te herhangi bir sosyal faaliyette bulunmasını ya da yardım toplamasını yasakladı. Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan’ın imzasını taşıyan ve İsrail İstihbaratı tarafından tebliğ edilen karar göre, Gays, İsrail devletinin egemenliğinin korunması gerekçesiyle, 6 ay boyunca toplantı ya da seminer düzenlemek ya da -ihtiyaç sahipleri hariç olmak üzere- yardım toplamaktan men edildi. İsrail polisi daha önce pek çok defa Gays’ı gözaltına almıştı.
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