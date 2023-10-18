Batı Şeria'da 1 Filistinli daha öldürüldü

İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı, başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde protesto edildi.

İsrail güçleri, Ramallah yakınlarındaki Nebi Salih beldesindeki gösteriye katılan Filistinlilerden ikisini gerçek mermiyle yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince vurulan ve kimliği açıklanmayan Filistinlilerden birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.