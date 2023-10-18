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Dünya

Batı Şeria'da 1 Filistinli daha öldürüldü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto edenlere müdahalesinde 1 Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü bildirildi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 01:04 - Güncelleme:
Batı Şeria'da 1 Filistinli daha öldürüldü
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İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı, başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde protesto edildi.

İsrail güçleri, Ramallah yakınlarındaki Nebi Salih beldesindeki gösteriye katılan Filistinlilerden ikisini gerçek mermiyle yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince vurulan ve kimliği açıklanmayan Filistinlilerden birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

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