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Dünya

Batı Şeria'da 9 Filistinli gözaltına alındı

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da 7'si aynı aileden olmak üzere 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

9 Mayıs 2023 Salı 10:56 - Güncelleme:
Batı Şeria'da 9 Filistinli gözaltına alındı
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarına bugün de devam etti.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde 7'si kardeş olmak üzere toplam 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

Söz konusu kişilerin gözaltına alınma gerekçesine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

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