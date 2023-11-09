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Dünya

Batı Şeria'da 900'den fazla Filistinli gözaltına alındı

İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas üyesi olduğu iddiasıyla 900'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
Batı Şeria'da 900'den fazla Filistinli gözaltına alındı
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların başlangıcından bu yana Batı Şeria'da 1430'dan fazla aranan kişinin gözaltına alındığı, bunların 900'den fazlasının Hamas'a üye olduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusunun iddiasına ilişkin Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail güçleri son haftalarda Filistinlilerin evlerine gece ve şafak baskınları düzenleyerek Filistinlileri gözaltına alıyor. Geçici gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinliler, soruşturma merkezlerine veya cezaevlerine naklediliyor.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 173 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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