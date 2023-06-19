Batı Şeria'da iki işgalci İsrail askeri ''araçlı saldırı'' sonucu yaralandı

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki 300 Kontrol Noktası yakınlarında askerlerin "araçlı saldırıya" maruz kaldığı belirtildi.
Askerlerin ateş açarak karşılık verdiği ve araçtaki kişileri yaraladığı aktarılan açıklamada, olayda 2 askerin hafif yaralandığı kaydedildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise askerlerin ateş açarak araçtaki iki kişiyi vurduğunu aktardı.
Cenin'de çatışmalara dönüşen gözaltıların ardından "intikam" eylemlerine karşı İsrail güçlerinin önlemleri artırdığı ifade edildi.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine Apache tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda biri çocuk 5 Filistinliyi öldürmüştü.
Bu saldırılarda 66 Filistinli, çıkan çatışmalarda ise 7 İsrail askeri yaralanmıştı.