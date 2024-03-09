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Dünya

Batı Şeria'da işgalci İsrail saldırılarında 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 02:21 - Güncelleme:
Batı Şeria'da işgalci İsrail saldırılarında 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı
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Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Kalendiye kontrol noktası yakınlarında 15 yaşındaki bir çocuğa gerçek mermiyle ateş açtığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin Nablus kentinde ateş açarak yaraladığı 20 yaşındaki genç Filistinlinin tedavi için hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Kızılayın açıklamasında El Halil kentinde de 41 yaşında bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından darbedildiği ve tedavi altına alındığı kaydedildi.

Yaralıların durumuna ve kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 490'a yükseldiği açıklanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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