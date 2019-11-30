10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli şehit oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Beyt Ava köyü yakınında bir Filistinlinin İsrail güçlerince vurularak şehit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Filistin sağlık ekiplerinin bölgeye yaklaşmasına izin vermediği ifade edildi.

Şehit olan Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise öldürülen Filistinli ve beraberindeki 2 kişinin İsrail'e ait bir araca molotof kokteyli attıkları iddia edildi.

İsrail askerlerinin bu kişilere ateş açması sonucu birinin vurulduğu, diğer ikisinin ise gözaltına alınarak sorgu merkezine götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, sorgu merkezinin nerede olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Suudi helikopterini vurdular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

Meteorolojiden uyarı! Şiddetli geliyor

Meteorolojiden uyarı! Şiddetli geliyor

Sınırda göz açtırmadılar! Yüzlerce kilo yakalandı

Sınırda göz açtırmadılar! Yüzlerce kilo yakalandı

MSB: İnsanlık düşmanı PKK'nın saldırı girişimi önlendi

MSB: İnsanlık düşmanı PKK'nın saldırı girişimi önlendi

Sevindiren haber! 2020'de rekor bekleniyor

Sevindiren haber! 2020'de rekor bekleniyor

İzmir'de olaylı maç

İzmir'de olaylı maç

EURO2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO2020'deki rakiplerimiz belli oldu

Orta Doğu'da katliam gibi müdahale

Orta Doğu'da katliam gibi müdahale
 

POPÜLER HABERLER

UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı

UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı

Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi

Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi

Avrupa'nın en büyüğü böyle görüntülendi

Avrupa'nın en büyüğü böyle görüntülendi

Kazıda bulumuştu, tam 4 bin 500 yıllık çıktı

Kazıda bulumuştu, tam 4 bin 500 yıllık çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA