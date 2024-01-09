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Dünya

Batı Şeria'da İsrail dehşeti! Katil askerler vurdukları Filistinliyi araçla ezdi

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da katliamlarını aralıksız sürdürüyor. Katil ordu, akşam vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçti.

AA9 Ocak 2024 Salı 00:42 - Güncelleme:
Batı Şeria'da İsrail dehşeti! Katil askerler vurdukları Filistinliyi araçla ezdi
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da dün akşam vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde 3 Filistinlinin öldürüldüğü anlar güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Görüntüde, İsrail güçlerince vurulan 3 Filistinlinin yere düştüğü görülüyor. Bölgede bir süre daha silah sesleri yükselirken, daha sonra İsrail güçlerine ait cipler bölgeye geliyor.

İsrail güçlerine ait cip, vurulan bir Filistinlinin üzerinden geçiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam Tulkerim'deki baskında, Yusuf Ali el-Huli (22), Ahid Selman Musa (23) ve Tarık Emced Şahin'in (24) İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü bildirilmişti.

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