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Dünya

Batı Şeria'da İsrail protestosu sürüyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da binlerce Filistinli, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etti.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 16:04 - Güncelleme:
Batı Şeria'da İsrail protestosu sürüyor
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Ramallah'ın merkezindeki El-Menara Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği aralıksız saldırılara tepki gösterildi.

El-Bire, Nablus ve El Halil başta olmak üzere Batı Şeria'nın diğer kentlerinde de Filistinliler sokaklara döküldü.

Filistin bayrakları taşıyan binkerce kişi sık sık İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsrail'in dün akşam Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı sonrası bugün işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidilmişti.

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