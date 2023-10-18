Batı Şeria'da İsrail protestosu sürüyor

Ramallah'ın merkezindeki El-Menara Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği aralıksız saldırılara tepki gösterildi.



El-Bire, Nablus ve El Halil başta olmak üzere Batı Şeria'nın diğer kentlerinde de Filistinliler sokaklara döküldü.



Filistin bayrakları taşıyan binkerce kişi sık sık İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsrail'in dün akşam Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı sonrası bugün işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidilmişti.

