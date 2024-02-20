Batı Şeria'da İsrail terörü: 7 Filistinli yaralandı

Nablus'un kuzeyindeki Burka köyü sakinlerinden Ziya Hacci AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yerleşimcinin köydeki 4 eve saldırdığını ve bu evlerin sahiplerine ait 4 aracı ateşe verdiğini söyledi.

Hacci, saldırı sonucu 4 Filistinlinin de yaralandığını kaydetti.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, Nablus'un batısındaki Sarra köyüne baskın düzenlediğini ve Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası attığını belirtti.

Haberde, Sarra'daki baskında 2 Filistinlinin yaralandığı bilgisi geçildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise Tulkerim'in kuzeyindeki Zeyta kasabasında, İsrail güçlerinin 51 yaşında Filistinli bir kadını gerçek mermiyle vurduğu belirtildi. Kadının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında şu ana kadar 399 Filistinli hayatını kaybetti.