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Dünya

Batı Şeria'da İsrail terörü! Filistinlilere ait evleri yıktılar

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği gece baskınlarında Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 04:58 - Güncelleme:
Batı Şeria'da İsrail terörü! Filistinlilere ait evleri yıktılar
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İşgal altındaki Batı Şeria'da birçok kente baskın düzenleyen İsrail güçleri, Kalkilya kentinde Filistinlilere ait iki evi yıktı, bir kişiyi de yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, 3 askeri buldozer eşliğinde Kalkilya kentine birçok noktadan baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin, Kalkilya'nın kuzeyinde el-Merec ve Hıllet Yasin bölgelerinde yoğunlaştırdığı baskında, İsrail ordusuna ait buldozerler, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Salih Mustafa Ebu Salih'e ait evi önce kuşattı ardından da yıktı.

Said Yasin isimli Filistinlinin evine baskın düzenleyip, maddi hasara yol açan İsrail ordusu, Bessam Yasin isimli Filistinlinin evini de yıktı.

Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan arbedede, İsrail askerleri bir Filistinliyi gerçek mermiyle bacağından yaraladı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Beyt Rima beldesine ve Beytin köyüne de baskın düzenledi.

Beyt Rima'da çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Beytin köyünde evlerine gaz bombası atıp baskın yaptığı Velid Nacih Cerabea ve oğlu İbrahim'i gözaltına aldı.

Silahlı Yahudi yerleşimciler de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin köyü çevresine baskın düzenleyerek Filistinlilerin mülklerine saldırdı.

Bölge sakinlerinin evlerine saldıran yerleşimciler, Filistinlilere ait araçları ateşe verdi.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 352 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 875 Filistinli gözaltına alındı.

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