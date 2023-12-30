İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2023 Cumartesi / 18 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Batı Şeria'da İsrail terörü! Yaralı Filistinliye ambulansta gözaltı
Dünya

Batı Şeria'da İsrail terörü! Yaralı Filistinliye ambulansta gözaltı

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, birini ambulanstayken gözaltına aldı.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 01:01 - Güncelleme:
Batı Şeria'da İsrail terörü! Yaralı Filistinliye ambulansta gözaltı
ABONE OL

Filistin haber ajansı WAFA'da, İsrail güçlerinin, Kalkilya'nın doğu girişi yakınlarında 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı bilgisi geçildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden ağır yaralanan 17 yaşındaki Hamza Muhsin Şerim'in Kalkilya Devlet Hastanesinden Nablus'taki bir hastaneye nakli sırasında ambulansta gözaltına alındığını kaydetti.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana artan bir dozda Batı Şeria ve Kudüs'teki kent ve kasabalara baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda şu ana kadar 318 Filistinli öldürüldü, 4 bin 820'si gözaltına alındı.

  • İşgal altında
  • Batı Şeria
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.