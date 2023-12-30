Batı Şeria'da İsrail terörü! Yaralı Filistinliye ambulansta gözaltı

Filistin haber ajansı WAFA'da, İsrail güçlerinin, Kalkilya'nın doğu girişi yakınlarında 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı bilgisi geçildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden ağır yaralanan 17 yaşındaki Hamza Muhsin Şerim'in Kalkilya Devlet Hastanesinden Nablus'taki bir hastaneye nakli sırasında ambulansta gözaltına alındığını kaydetti.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana artan bir dozda Batı Şeria ve Kudüs'teki kent ve kasabalara baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda şu ana kadar 318 Filistinli öldürüldü, 4 bin 820'si gözaltına alındı.