Batı Şeria'da İsrail zulmü tırmanıyor: Bir gecede üç bölgeye baskın düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, söz konusu baskınlar, Batı Şeria'nın Tubas'taki el-Faria Mülteci Kampı, Nablus'un batısındaki Tel beldesi ve Cenin'in batısında bulunan Burkin beldesini hedef aldı.

Tanıklar, İsrail askerlerinin baskın düzenlediği yerlerde bazı evleri kuşatarak bölgelere yoğun askeri güç sevk ettiğini, bazı evlerin çatısına çıkarak keskin nişancılar yerleştirdiğini ve giriş çıkışları kapattıklarını aktardı.



İsrail ordusundan baskınlara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.