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Dünya

Batı Şeria'da katledilen Filistinli sayısı 6'ya yükseldi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 6'ya çıktı.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 21:25 - Güncelleme:
Batı Şeria'da katledilen Filistinli sayısı 6'ya yükseldi
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah, Eriha, Kalkilya ve El Halil kentlerinde 6 Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 13 yaşındaki Ahmed Abdunnasır er-Rabi ve 18 yaşındaki Basim Hamis'in olduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayı ise ekiplerinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaralanan 92 kişiye müdahale ettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı kaydedildi.

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